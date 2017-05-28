Солістка гурту ONUKA охарактеризувала свій виступ на Євробаченні-2017 (відео)

Солістка гурту ONUKA Наталя Жижченко у програмі "Рандеву" розповіла про своє ставлення до Євробачення та перемогу над своїм скептицизмом.

"З моїм скептичним ставленням до Євробачення виступити там з таким треком – це була перемога над самою собою й над своїм скептицизмом. Мені здається, що моя доля стоїть там, курить десь і посміхається", – сказала дівчина в інтерв'ю 5 каналу.

Вона також розповіла, що після виступу на Євробаченні їздила у Чорнобильську зону, щоб перезавантажитись.

Читайте також"Платівки за 100 євро і успіх за океаном": популярність ONUKA після "Євробачення" продовжує зростати

Солістка гурту ONUKA також пояснила, чи потрібно давати концерти під час війни.

"Дехто каже, от у нас війна. Як давати концерти. Та їх треба давати. Тому що не буде концертів – не буде життя. І для душі нічого не буде. Просто можна одразу застрелитися, лягти і померти... Мені здається, що будь-які революційні події вони породжують вибух музичний, артистичний. Можна по історії подивитися, що всі ці події виступають каталізатором того, що з'являються нові артисти, релізи, художники і такий спалах творчості відбувається. От зараз він у нас точно відбувається. У нас дуже складний стан в країні, але люди все одно купують квитки... Аншлаги у артистів. Тобто те, що культурна революція відбулася і продовжує відбуватися, це 100%", – наголосила співачка.

Як повідомляв УНІАН, після вибухового виступу на Євробаченні ONUKA потрапила в європейські чарти iTunes.