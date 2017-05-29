"Зароблю на корпоративах": MONATIK розповів про гонорар за виступ на Євробаченні-2017

Музикант MONATIK розповів, скільки йому заплатили за виступ на Євробаченні-2017.

У бесіді з ведучим програми "Зе Інтерв'юер" артист зізнався, що виступав на відкритті пісенного конкурсу абсолютно безкоштовно. "Ми працювали без гонорару. Вони нам пошили костюми ...", - розповів MONATIK і додав, що організатори не дозволили залишити наряди собі.

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При цьому музикант зазначив, що організатори Євробачення заплатили танцюристам, хореографу. "Для мене найголовніше, щоб люди в команді були ситі, щасливі, а я зароблю на корпоративах", - сказав MONATIK.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше ведуча Євробачення-2017 зізналася, що була приємно здивована сумою гонорару за роботу.