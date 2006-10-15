Вінні Пуху виповнилося 80 років

Найвідоміший у світі ведмедик відзначає ювілей. Ось вже 80 років «хорошо живет на свете Винни Пух».

Перше видання знаменитої дитячої книги з`явилося у 1926 році. Радянським дітям цю історію переказав Борис Заходер. Трохи пізніше про того, «кто ходит в гости по утрам» зняли мультик, і відомий герой заговорив голосом Євгена Леонова.

На честь свята на сцені театру ляльок імені Образцова покажуть прем`єру нової версії казкової історії. Автори говорять, що строго дотримувалися першоджерела. Дія розгортається в Лондоні і Зачарованому лісі.

Ляльки для спектаклю сконструював творець легендарного Олімпійського ведмедика Марк Шмулевич.

Обозреватель