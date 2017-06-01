"Все ті ж на манежі": названо українських зірок, які поїдуть до Росії на вручення премії "МузТВ"

13:53, 01 червня 2017
Суспільство
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Співак Макс Барських заспіває в дуеті зі Світланою Лободою.

Светлана Лобода активно выступает в России / фото facebook.com/loboda.official

Престижна музична премія "Муз ТВ", яка відбудеться у столиці Росії, зібрала серед номінантів чимало українських артистів. Частина з них навіть просить своїх фанатів взяти участь у голосуванні.

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З таким проханням вони звернулися на власних сторінках в Instagram.

Зокрема, співачка Ані Лорак співатиме дуетом з російським репером Мотом.

"Зовсім скоро вас чекає незабутнє шоу "МУЗ ТВ" і, звичайно, наш спеціальний номер з Мотом! До зустрічі",– зазначила вона.

Співак Макс Барських заспіває в дуеті зі Світланою Лободою.

Серед номінантів премії з українських виконавців також є "Время и Стекло", Елка, "Грибы", "ВІА Гра" та Alekseev.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 28 травня активісти зірвали концерт Світлани Лободи в Одесі. Після зриву концерту Лободи активісти "Правого сектора" пообіцяли влаштувати "гарячий" прийом Івану Дорну. Пізніше стало відомо, що співак повідомив про скасування концерту.

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Теги: #українські артисти в Росії