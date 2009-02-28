Нічого особистого: 18-річну дівчину викрали, аби «заробити»

В результаті проведеної спецоперації співробітники УМВС України в області звільнили 18-річну одеситку-заручницю, за яку організатор викрадання вимагав викуп у розмірі 300 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН в облуправлінні міліції, викрадання організував 25 лютого безробітний одесит, який вирішив разом із напарником на цьому «заробити». Об`єктом викрадання стала донька його знайомої - заможної одеситки.

Безпосередній викрадач дівчини діяв за наперед розробленим сценарієм: викрав жертву, зв`язав, заховав і сфотографував дівчину за допомогою її ж мобільного телефону.

Після отримання мобілки жертви з її фотографією, організатор викрадення відправив знімок матері дівчини і зажадав викуп у сумі 300 тис. доларів. Осічка сталася внаслідок того, що мати викраденої повідомила про все в УМВС і СБУ. А викрадачеві сказала, що зможе внести викуп обсягом не більше 150 тис. доларів, із чим він погодився.

У момент передачі безпосереднім виконавцем одержаних грошей організатору викрадення обох затримали співробітники правоохоронних структур.

Слідчим прокуратури порушено кримінальну справу щодо підозрюваних осіб за ст. 146 УК (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) і ст. 189 (здирництво).