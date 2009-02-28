У Львові СБУ відкрила виставку «УПА. Історія нескорених»

У Львові в Національному музеї імені Андрея Шептицького СБУ та Центр досліджень визвольного руху 28 лютого відкрили оновлену виставку «Українська Повстанська Армія. Історія нескорених».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Урочисту частину відкриття виставки розпочав директор Львівського національного музею Ігор КОЖАН. Серед гостей і виступаючих також були представники львівської влади, інтелігенції, мистецьких кіл, журналісти, зокрема заступник голови Львівської облдержадміністрації Ігор ДЕРЖКО, начальник обласного управління СБУ Станіслав КУРМАН, начальник обласного управління освіти і науки Павло ХОБЗЕЙ, політв’язень і громадський діяч Ігор КАЛИНЕЦЬ, депутат Львівської міської ради Віра ЛЯСКОВСЬКА, директор Центру досліджень визвольного руху Руслан ЗАБІЛИЙ.

На виставці представлено розсекречені матеріали з Архіву Львівського обласного управління СБУ: справи повстанців, членів ОУН, вояків УПА, конфісковані у них фото, щоденники. Унікальною знахідкою виявився раніше невідомий і засекречений конспект повстанського підручника з тактики військового мистецтва та партизанки.

Особливу зацікавленість у відвідувачів викликали архівно-кримінальні справи на члена підпільного українського парламенту часів ІІ Світової війни - Української Головної Визвольної Ради - отця Миколи Хмільовського та справа на дочку першого директора Львівського національного музею Віру Ілларіонівну Свєнціцьку - відомого львівського мистецтвознавця, активну діячку ОУН, соратницю Романа Шухевича.

«Саме завдяки системній роботі із розсекречення, яку проводить СБУ, стало можливим, що сьогодні у стінах музею, який творив Іларіон Свєнціцький, ми можемо бачити правду про активну діяльність його дочки та ті жахливі репресії та переслідування радянської влади, яким вона була піддана», - наголосив директор Центру досліджень визвольного руху Р.ЗАБІЛИЙ.

Як зазначив у своєму виступі директор Департаменту архівного забезпечення СБУ, к.і.н. Володимир В’ЯТРОВИЧ: «Цей проект - виставка «УПА. Історія нескорених», який промандрував вже більш як 18 областями України, - є яскравим прикладом успішної співпраці СБУ з громадськістю, а саме з Центром досліджень визвольного руху. Я переконаний, що наступним таким проектом, втіленим у співпраці з львівською громадою, стане створення меморіально-дослідницького комплексу пам’яті жертв окупаційних режимів у т.зв. тюрмі на Лонцького - найбільшій катівні ХХ століття у Західній Україні».

Виставка триватиме до 9 березня.