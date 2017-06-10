У СБУ розпочали перевірку своїх працівників після розслідування журналістів про їхні елітні авто

Служба безпеки України розпочала перевірку співробітників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, які фігурували у гучному розслідуванні журналістів програми "Схеми" про елітні автівки СБівців.

Про це у відповідь на запит видання "Слово і Діло" повідомив начальник управління внутрішньої безпеки СБУ Олександр Саппа.

"Управлінням внутрішньої безпеки в межах компетенції опрацьовано Ваш запит на інформацію, який надійшов електронною поштою 2 червня 2017 року. Повідомляємо, що перевірка фактів, наведених у сюжеті програми "Схеми", в даний момент здійснюється", – зазначив Олександр Саппа.

Читайте такожЖурналісти розповіли про "таємний офіс" прокурорів на Львівській площі (відео)

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" повідомили, що деякі працівники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ їздять на люксових автомобілях, які можуть коштувати значно дорожче, ніж їхні зарплати.

Журналісти кілька днів поспіль слідкували за тим, на яких автівках приїздять на роботу співробітники економічного управління СБУ. Виявилося, що деякі із зафіксованих автомобілів офіційно належать не СБівцям, а їхнім батькам, які отримують невеликі доходи.

"Діапазон вартості автомобілів працівників цього управління коливається у межах від 30 до 80 тисяч доларів. Зарплата з бюджету – від 8 до 30 тисяч гривень", - повідомляли журналісти.

Редакція програми також повідомила, що СБУ хотіла зняти з ефіру сюжет програми "Схеми" про люксові авто її співробітників.

Служба безпеки України здійснювала тиск на програму, щоб не допустити виходу в ефір випуску про корупцію в лавах СБУ. За півтори години до ефіру, коли випуск був повністю змонтований і зміни внести вже технічно було неможливо, "Радіо Свобода" отримало листа за підписом голови начальника управління взаємодії зі ЗМІ Олени Гітлянської із натяком на кримінальну відповідальність у разі виходу сюжету.