З Одеського аеропорту відправили перший "безвізовий" рейс – до Праги

З Одеського аеропорту сьогодні відправили перший «безвізовий» рейс - до Праги.

Про це УНІАН повідомили в міжнародному аеропорту «Одеса».

«Реєстрацію пройшло майже 115 пасажирів, 10 з них - з біометричними паспортами, з яких четверо - в безвізовому режимі. Проблем з перевіркою документів не виникло», - сказали в аеропорту.

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Відзначається, що у зв'язку з введенням безвізового режиму в Одеському аеропорту очікують збільшення пасажиропотоку щонайменше на 30%. До цього підготувалися і прикордонники: вони консультували пасажирів безпосередньо біля стійки реєстрації, а при проходженні прикордонного контролю роздавали барвисті брошури, які розповідають про тонкощі нових правил перетину кордону.