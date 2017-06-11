Понад 1000 українців вже перетнули кордон з країнами Євросоюзу без віз

Станом на 15.00 уже понад 1,1 тис. українців перетнули кордон з країнами Європейського Союзу без віз.

Як повідомляє Держприкордонслужба, більшість громадян для подорожі використали автомобільні пункти пропуску (69%), а інші (31%) надали перевагу повітряному сполученню.

Загалом сьогодні кордон перетнули майже 28 тис. осіб, з яких близько 7 тис. – це громадяни з біометричними паспортами.

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Як повідомляв УНІАН, опівночі набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.

Раніше сьогодні директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив, що до країн Євросоюзу після набуття чинності безвізового режиму вже в'їхали тисячі громадян України, чотирьом українцям було відмовлено у в'їзді.