119 безвізових країн: паспорт України піднявся у світовому рейтингу
З українським паспортом можна відвідати без віз на 13 країн більше, ніж із російським.
Український паспорт дістав найвищий результат з усіх пострадянських країн, окрім держав Балтії, посівши 30 сходинку у рейтингу паспортів світу на сайті Passport Index, передає Українська правда.
Тепер в українців на рахунку 119 безвізових країн. Індивідуальний рейтинг українського паспорта - 68, глобальний - 30.
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Першу сходинку у цьому рейтингу посідають Німеччина та Сінгапур. Мешканці цих країн мають право на безвізовий в’їзд у 159 країн. Далі розмістилися Швеція та Південна Корея із безвізовим режимом з 158 країнами. Данія, Італія, Фінляндія, Франція, Іспанія, Норвегія, Британія, Японія, США посідають третє місце із показником у 157 безвізових країн.
У рейтингу Україна знаходиться поруч із острівною державою Сент-Лусія - 29 місце (120 країн) та спеціальний адміністративний район КНР Макао - 31 місце (118 країн).
Громадяни Росії мають можливість подорожувати без віз у 106 країн світу, тож паспорт РФ посідає 41 сходинку.