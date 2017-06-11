У Празі зустрілися літаки з "двох різних світів": з Києва і Єкатеринбурга (фото)

В аеропорту Праги зустрілися літаки з двох різних світів: з Києва і Єкатеринбурга". Про це в Твіттері написав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Сьогодні в аеропорту Праги зустрілися літаки з двох різних світів: з Києва і Єкатеринбурга, з вільного світу без віз і світу ще дуже довго з віз", - зазначив посол.

Сьогодні в аеропорту Праги зустрілися літаки з двох різних світів: з Києва і Єкітєрінбургу,з вільного світу #безвіз і світу #щедужедовгозвізpic.twitter.com/Mk6kBKzm7m — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) June 11, 2017

Також Перебийніс повідомив, що у громадян України, які першими прибули в аеропорт Праги по безвізу, ніяких проблем не виникло.

"Перші "безвізові" громадяни України прибули в аеропорт Праги. Ніяких проблем поки не виникало. Консули готові надати необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.