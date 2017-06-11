У Празі зустрілися літаки з "двох різних світів": з Києва і Єкатеринбурга (фото)

15:10, 11 червня 2017
Суспільство
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Також Перебийніс повідомив, що у громадян України, які першими прибули в аеропорт Праги по безвізу, ніяких проблем не виникло.

фото @YPerebyinis

В аеропорту Праги зустрілися літаки з двох різних світів: з Києва і Єкатеринбурга". Про це в Твіттері написав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Сьогодні в аеропорту Праги зустрілися літаки з двох різних світів: з Києва і Єкатеринбурга, з вільного світу без віз і світу ще дуже довго з віз", - зазначив посол.

Також Перебийніс повідомив, що у громадян України, які першими прибули в аеропорт Праги по безвізу, ніяких проблем не виникло.

"Перші "безвізові" громадяни України прибули в аеропорт Праги. Ніяких проблем поки не виникало. Консули готові надати необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

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Теги: #безвіз у ЄС#безвізовий режим у дії