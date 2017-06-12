У "ДНР" зняли сюжет з імітацією роботи на "віджатому" підприємстві – ІС

Як стало відомо групі "Інформаційний спротив", за вказівкою оточення Захарченко підконтрольні терористам інформресурси виготовили і запустили в маси фейковую новину про те, як «успішно» працює віджатий терористами «Докучаєвський флюсодоломітний комбінат».

«8 червня з метою недопущення висвітлення реальної кризової ситуації на «націоналізованому» ПРАТ «Докучаєвський флюсодоломітний комбінат» інформресурси «днр» поширили відеоролик, в якому зімітовано вивезення з підприємства 20 вагонів готової продукції», - повідомляє джерело ІС.

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Як повідомляв УНІАН, за даними групи ІС, серед населення тимчасово окупованої території Донецької області зростають протестні настрої, пов'язані з фактичним припиненням роботи основних вугільних підприємств в результаті т. зв. «націоналізації».