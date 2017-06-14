Тераси ресторанів та кафе відбирають у пішоходів тротуарний простір (відео)

Із приходом літа площа тротуарів у столиці значно скоротилася. До припаркованих не за правилами в пішохідній зоні машин додалися літні майданчики кафе і ресторанів, котрі подекуди перегороджують шлях настільки, що пройти можна лише по проїжджій частині, йдеться в сюжеті ТСН.

За правилами, для проходу пішоходів має залишитися смуга завширшки 1,8 метри, однак на практиці часто залишається менше половини. Зустрічні люди ледве розминаються, а матері з візочками потрапляють майже в пастку, бо не можуть проїхати вільно тротуаром. Інший бік проблеми – відвідувачі закладів, що сидять просто над дорогою. Мова не лише про шкідливе повітря, а й небезпеку постраждати внаслідок раптової ДТП.

Читайте такожНа Херсонщині вісім ресторанів оштрафували за російську мову

Пояснювати, чому так стається, власники та адміністратори не поспішають навіть журналістам. Єдиний вихід – скаржитися на порушників до управління міського благоустрою. Після цього посадовці починають процедуру: складається акт, який подається на комісію в департамент містобудування та архітектури, там розглядають і встановлюють факт порушення, після чого приймають рішення про демонтаж.

Із 1,1 тисячі заявлених тимчасових літніх майданчиків гроші в бюджет міста сплачують лише 300. Але процедура покарання така довга, що поки скарга пройде всі інстанції, три літні місяці можуть сплинути, а майданчики зникнуть самі собою – до наступного літа.