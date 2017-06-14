На Дніпропетровщині поліцейські накрили наркопритон (фото)

На Дніпропетровщині у місті Кам’янському поліцейські викрили місцевого мешканця, який надавав свою квартиру наркозалежним для вживання опію. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці навідались до помешкання саме в той час, коли 40-річний господар з 42-річний гостем вживав наркотики. Чоловік пояснив, що знаходиться тут з дозволу господаря для вживання опію.

«На місці події правоохоронці вилучили три медичних шприци із залишками бурого кольору. Зі слів власника, це - «опій ацетильований». Також було виявлено скляну банку з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому стані, як пояснив власник, це – марихуана», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Рівненщині СБУ затримала наркоторгівців, вилучивши велику партію наркотиків та зброю

Звернули увагу правоохоронці і на зелені сажанці у глечику на підвіконні, які було охайно культивовано, полито та розвернуто до сонця.

«Правоохоронцям власник оселі пояснив, що це конопля, яку він висадив два місяці потому і доглядав за нею. Рослину вирощував для особистого вживання», - йдеться у повідомленні.

Все вилучене направлено на експертизу. По даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 317 Кримінального кодексу України (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Також після проведеного експертного дослідження буде прийнято рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).