Житомирські рятувальники провели навчання з ліквідації умовної пожежі літака (фото)

Сьогодні житомирські рятувальники удосконалювали навички щодо ліквідації умовної пожежі літака в аеропорту «Житомир». Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ДСНС у Житомирській області.

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За її словами, 15 червня в аеропорту «Житомир» пройшли навчання з вдосконалення практики та навичок суб’єктів реагування у питаннях ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру, пов’язаних із авіаційною аварією.

Згідно задуму, під час приземлення сорокамісного SAAB-340 нібито сталося займання одного з двигунів літака. Внаслідок пошкодження паливопроводів, витекло авіаційне паливо на бетонну смугу, через що утворився палаючий розлив. У літаку знаходилось 4 члени екіпажу та 27 пасажирів.

Всі служби, в тому числі й аеропорту, були негайно приведені у бойову готовність. Першими на борт піднялось відділення на пожежному автомобілі. Це була відомча пожежна охорона, яка проводила евакуацію людей за допомогою висувних драбин.

Слідом за ними прибули рятувальники з інформацією про те, що в салоні, за легендою навчань, залишились люди, які не можуть самостійно залишити літак. Бійці ДСНС провели пошуково-рятувальні роботи та розвідку пожежі. Крім того, було розгорнуто пункт надання першої лікарської допомоги. Вже звідти потерпілих «з легкими тілесними ушкодженнями» передавали медикам швидкої.

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Пасажирів же із «більш важкими травмами» на ношах доправляли до лікарів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Охоронці аеропорту супроводжували евакуйованих пасажирів до найближчого безпечного пункту тимчасового розміщення, який знаходиться у будівлі аеропорту. Там вже з ними працювали психологи обласного управління ДСНС в області.

Одночасно з цим підрозділи оперативно-рятувальної служби «101» провели «гасіння пожежі та охолодження фюзеляжу та шасі літака».

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників уявну пожежу було «локалізовано», а 7 чоловік – «врятовано».

За словами заступника начальника Управління ДСНС України у Житомирській області Олега Держанівського, такі тренування проводились вперше. Враховуючи цей факт, зокрема, і представниками Державної авіаційної служби України, які були присутні на навчанні, було відмічено ряд недоліків.

«У той же час, для наших підрозділів такий результат є неоціненним досвідом, як з точки зору тактичних дій, так і всебічної взаємодії з іншими службами. В цілому ж, результати навчань позитивно оцінені авіаційними фахівцями», - зазначив Держанівський.