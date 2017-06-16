У Сумах половина жителів міста залишилися без води через аварію на електромережі

У Сумах сьогодні через аварію на електромережі компанії «Сумиобленерго» близько половини жителів міста залишилися без водопостачання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської міськради, за інформацією комунального підприємства «Міськводоканал».

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Згідно із повідомленням, через аварію на електромережі «Сумиобленерго» 15 червня о 16:00 припинено електропостачання Лучанського та Токарівського водозаборів, робота яких відповідно була зупинена.

«До усунення енергетиками аварійної ситуації тимчасово без водопостачання будинки по пр. Шевченка, вул. Реміснича, вул. Металургів, вул. Труда, вул. Горького, вул. Супруна, вул. Новомістенська, вул. Леваневського, вул.Троїцька, вул. Псільська, вул. Привокзальна, вул. Бельгійська, вул. Родини Линтварьових, урочища Баранівка, району Василівки, вул. Замостянської, район с. Васильовки, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го мікрорайонів, вул. Харківська, вул. СКД, вул. Прокоф’єва, вул. Зеленко та прилеглих до них вулиць», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Сумах проживає близько 270 тис. людей.