Вбивство Вороненкова: у Павлограді проходять обшуки та затримання

У Павлограді Дніпропетровської області прокуратура і поліція проводять слідчі дії у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це повідомляє прес-служба поліції.

"У місті Павлоград Дніпропетровської області представники Генеральної прокуратури разом з поліцією проводять необхідні слідчі дії у справі про загибель екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. У рамках цього кримінального провадження правоохоронці проводять затримання осіб, яких підозрюють у причетності до цього злочину. Також проводяться необхідні процесуальні дії, зокрема – обшуки", - йдеться у повідомленні.

Затриманих правоохоронці доставляють до відділів поліції для подальших необхідних слідчих дій.

Як повідомляв УНІАН, у Павлограді Дніпропетровської області 15 червня у активіста "Павлоградської самооборони" Ярослава Тарасенка провели обшуки, його затримали.

Вороненкова, який у 2016 році переїхав в Україну разом з дружиною Марією Максаковою й отримав українське громадянство, вбили 23 березня в центрі Києва. Унаслідок перестрілки також був поранений його охоронець і сам кілер, який пізніше помер від поранень.