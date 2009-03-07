"Українські червінці" - засіб повернути довіру до банків?

Карбування "українських червінців" з власних золотовалютних ресурсів Національного банку України могло б повернути довіру до банківської системи, вважає академік НАН України, директор Інституту економіки і прогнозування Валерій ГЄЄЦЬ.

Таку думку він висловив в інтерв`ю тижневику "Дзеркало тижня" (№8(736), 7 - 13 березня).

На думку вченого, "українські червінці" треба було б масово продати - як за валюту, що нагромадилась у населення, так і за гривню, яку населення масово зняло зі своїх рахунків і яка тисне на курс долара.

"Обсяги такої реалізації могли б значною мірою стабілізувати ситуацію на грошовому і валютному ринку України. До того ж Національний банк міг би випустити гарантовані ним під золотовалютні резерви цінні папери для продажу - як населенню, так і резидентам - юридичним особам", - вважає В.ГЄЄЦЬ.