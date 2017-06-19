З квартири харків'янина вкрали золото і понад півтора мільйона гривень

З будинку 51-річного чоловіка зловмисники винесли $ 40 тис., 500 тис. грн та золоті вироби, передає "Дозор".

Читайте такожУ Сумах невідомі в масках відібрали у чоловіка сумку з $20 тисячамиЯк розповіли в прес-службі ГУ НП, потерпілий повідомив про подію 18 червня співробітникам Немишлянського відділу поліції. За його словами, зловмисники в період з 19:30 17 червня до 00:30 18 червня шляхом злому замка на вхідних дверях проникли в його квартиру, розташовану на першому поверсі.

Факт правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу ( "крадіжка").

Правоохоронці вживають заходів щодо затримання осіб, причетних до скоєння злочину.