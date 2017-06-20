В українських школах планують запустити відкритий Wi-Fi

В Україні планують запустити у всіх школах Wi-Fi у вільному доступі. Про це повідомив радник віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрій Бірюков, передає «Слово і Діло».

Під час презентації проекту «Цифровий порядок денний в Україні-2020» Бірюков зазначив, що для українців планують запровадити цифрові послуги в окремих сферах.

«Ми хочемо запровадити універсальні цифрові послуги в конкретних областях: освіті, медицині та інших сферах. Наприклад, приходячи до медичного закладу, ви в праві вимагати послугу електронної черги або доступ до якихось електронних реєстрів, наприклад, історій хвороби», - пояснив він.

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Такі нововведення будуть мати місце і в українських школах.

«Універсальна освітня послуга - це, якщо ви маєте право на вільний доступ до Wi-Fi на певній швидкості. Важливо, щоб доступ до інтернету був не тільки в комп'ютерному класі або кабінеті директора, а був загальнодоступний, також це може бути доступ до якогось цифрового контенту», - зазначив Бірюков.

Перелік універсальних цифрових послуг передбачений новим законом про цифрові стратегії в Україні. Орієнтовна дата ухвалення закону - перше півріччя 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство освіти і науки України вирішило створити електронні підручники з інтерактивними завданнями і мультимедійними додатками.