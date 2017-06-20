У Житомирі затримали депутата райради, який намагався підкупити поліцейського для прикриття видобутку бурштину

21:59, 20 червня 2017
Суспільство
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Депутат запропонував полковнику поліції 1 тис.600 доларів США за чотири дні безперешкодної роботи своїх старателів.

Депутат планував розгорнути нелегальний видобуток бурштину

Сьогодні, 20 червня, у  Житомирі СБУ затримала депутата райради, який намагався підкупити поліцейського для прикриття нелегального видобутку бурштину.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-групи СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.

За її словами, д епутата Олевської районної ради, який намагався підкупити поліцейського, затримала на Житомирщині Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою і Нацполіцією.

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"Плануючи розгорнути незаконний видобуток бурштину на території району, депутат вирішив заручитися підтримкою начальника управління захисту економіки Нацполіції Житомирщини. Він запропонував полковнику поліції 1 тис.600 доларів США за чотири дні безперешкодної роботи своїх старателів та запоруку їх подальшої "плідної і взаємовигідної співпраці"",- розповіла Мартинюк.

Оперативники спецслужби затримали хабародавця у службовому кабінеті поліцейського  під час передачі  ним  правоохоронцю частини неправомірної вигоди.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ст. 369 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

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Теги: #хабар#видобуток бурштину