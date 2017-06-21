ФСБ затримала українця, який нібито намагався потайки проникнути на кримський курорт
Проти українця порушили кримінальну справу, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до двох років.
Федеральна служба безпеки Росії на адмінкордоні з Кримом затримала українця, який нібито намагався проникнути на один із кримських курортів в обхід пунктів пропуску. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на кримське прикордонне управління ФСБ.
Інцидент стався пізно вночі поблизу міста Армянськ в п'ятистах метрах від адмінкордону.
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"Чоловік рухався з території суміжної держави в обхід багатостороннього автомобільного пункту пропуску Армянськ. Безперешкодно пройшовши українську ділянку кордону, він був виявлений російськими прикордонниками", - йдеться в повідомленні.
При перетині українцем адмінкордону спрацювала сигналізація, порушника затримали. Ним виявився житель Кіровоградської області 1988 року народження.
"В ході бесіди з прикордонниками затриманий пояснив, що хотів потрапити в один з курортних міст Криму, однак із-за відсутності справного документа, що посвідчує особу, вирішив пробратися на півострів "без сторонньої допомоги", - заявляють у ФСБ.
Проти українця порушили кримінальну справу, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до двох років.
Нагадаємо, що в цьому році згідно з опитуванням в окупованому Криму планує відпочити тільки 1% українців.