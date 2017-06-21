ФСБ затримала українця, який нібито намагався потайки проникнути на кримський курорт

Федеральна служба безпеки Росії на адмінкордоні з Кримом затримала українця, який нібито намагався проникнути на один із кримських курортів в обхід пунктів пропуску. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на кримське прикордонне управління ФСБ.

Інцидент стався пізно вночі поблизу міста Армянськ в п'ятистах метрах від адмінкордону.

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"Чоловік рухався з території суміжної держави в обхід багатостороннього автомобільного пункту пропуску Армянськ. Безперешкодно пройшовши українську ділянку кордону, він був виявлений російськими прикордонниками", - йдеться в повідомленні.

При перетині українцем адмінкордону спрацювала сигналізація, порушника затримали. Ним виявився житель Кіровоградської області 1988 року народження.

"В ході бесіди з прикордонниками затриманий пояснив, що хотів потрапити в один з курортних міст Криму, однак із-за відсутності справного документа, що посвідчує особу, вирішив пробратися на півострів "без сторонньої допомоги", - заявляють у ФСБ.

Проти українця порушили кримінальну справу, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, що в цьому році згідно з опитуванням в окупованому Криму планує відпочити тільки 1% українців.