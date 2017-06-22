Україна здобула нагороду на престижному міжнародному фестивалі "Каннські леви"

Український проект "Бабин Яр" здобув бронзову статуетку за кращий звуковий супровід на міжнародному фестивалі реклами "Каннські Леви 2017", йдеться в сюжеті ТСН.

Нагороду отримав Український кризовий медіацентр за вшанування трагедії в Бабиному Ярі 1941 року, де за два дні, 28 та 29 вересня, було вбито близько 34 000 осіб.

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Музику до вистави написав український композитор Святослав Луньов. Для перформансу встановили інсталяцію з труб, через які проходив вітер, створюючи специфічні звуки. Вони мали уособлювати голоси душ жертв Бабиного Яру.

Виконавцями стали українські діти: троє скрипалів та вокалісти - учасники шоу "Голос. Діти" - Анастасія Багінська з команди Потапа та підопічний Тіни Кароль Олександр Подолян.

"Каннські леви" – це конкурс з понад півстолітньою історією. Його ще називають "Оскаром" для рекламістів та маркетологів. Україну вперше відзначили нагородою такого ґатунку на цьому фестивалі.

Водночас Гран-прі на фестивалі "Каннські леви 2017" здобув соціальний проект "Познайомтеся з Гремом". Грем – це манекен людини, розроблений австралійською владою та компанією Clemenger BBDO аби привернути увагу до наслідків автомобільних аварій. Після випуску ролика Грем став мемом – першим, що отримав приз "Каннських левів".