Україна здобула нагороду на престижному міжнародному фестивалі "Каннські леви"
Український проект "Бабин Яр" здобув бронзову статуетку за найкращий звуковий супровід.
Український проект "Бабин Яр" здобув бронзову статуетку за кращий звуковий супровід на міжнародному фестивалі реклами "Каннські Леви 2017", йдеться в сюжеті ТСН.
Нагороду отримав Український кризовий медіацентр за вшанування трагедії в Бабиному Ярі 1941 року, де за два дні, 28 та 29 вересня, було вбито близько 34 000 осіб.
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Музику до вистави написав український композитор Святослав Луньов. Для перформансу встановили інсталяцію з труб, через які проходив вітер, створюючи специфічні звуки. Вони мали уособлювати голоси душ жертв Бабиного Яру.
Виконавцями стали українські діти: троє скрипалів та вокалісти - учасники шоу "Голос. Діти" - Анастасія Багінська з команди Потапа та підопічний Тіни Кароль Олександр Подолян.
"Каннські леви" – це конкурс з понад півстолітньою історією. Його ще називають "Оскаром" для рекламістів та маркетологів. Україну вперше відзначили нагородою такого ґатунку на цьому фестивалі.
Водночас Гран-прі на фестивалі "Каннські леви 2017" здобув соціальний проект "Познайомтеся з Гремом". Грем – це манекен людини, розроблений австралійською владою та компанією Clemenger BBDO аби привернути увагу до наслідків автомобільних аварій. Після випуску ролика Грем став мемом – першим, що отримав приз "Каннських левів".