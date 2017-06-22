Дослідники Афону оголосили конкурс на найкраще фото на тему православної спадщини

Як повідомили організатори - благодійний фонд «Православний спадок України на Святій Горі Афон», конкурс проводиться напередодні великого православного свята - дня Петра і Павла, і його переможцю буде вручено ікону зі Святої Гори Афон.

Правила участі в конкурсі були оголошені на офіційній сторінці БФ у Фейсбук.

Фотоконкурс триватиме до 10 липня. Усі фотографії будуть опубліковані на офіційній сторінці благодійного фонду «Православний спадок України на Святій Горі Афон» в Фейсбук.

Визначення переможця відбудеться шляхом голосування, яке завершиться 12 липня, у день пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла. Ікону апостолів Петра і Павла зі Святої Гори Афон отримає автор роботи, яка набере найбільшу кількість уподобань.