Дослідники Афону оголосили конкурс на найкраще фото на тему православної спадщини

15:19, 22 червня 2017
Суспільство
15 0

В Україні стартував фотоконкурс «Моїй душі прекрасний куточок» на краще фото на тему православної спадщини.

Фото athos-ukraine.com

Як повідомили організатори - благодійний фонд «Православний спадок України на Святій Горі Афон», конкурс проводиться напередодні великого православного свята - дня Петра і Павла, і його переможцю буде вручено ікону зі Святої Гори Афон.

Правила участі в конкурсі були оголошені на офіційній сторінці БФ у Фейсбук.

Фотоконкурс триватиме до 10 липня. Усі фотографії будуть опубліковані на офіційній сторінці благодійного фонду «Православний спадок України на Святій Горі Афон» в Фейсбук.

Визначення переможця відбудеться шляхом голосування, яке завершиться 12 липня, у день пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла. Ікону апостолів Петра і Павла зі Святої Гори Афон отримає автор роботи, яка набере найбільшу кількість уподобань. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter