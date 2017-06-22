Танцювальний колектив з України підкорив шоу "Америка має талант" (відео)

Український танцювальний колектив Light Balance підкорив суддів шоу "Америка має талант".

На сцену танцюристи вийшли з яскравим неоновим і LED шоу, де об'єднали спецефекти з хореографією, передає Голос Америки.

Колектив настільки вразив суддів і ведучу Тайру Бенкс, що було вирішено натиснути на золоту кнопку, яка забезпечує прохід учасників відразу на прямі ефіри.

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На офіційній сторінці шоу виступ українців вже охрестили одним із самих запаморочливих в історії шоу. За добу відеоролик виступу набрав 3,3 млн переглядів.

Колектив Light Balance з'явився у Дніпрі в 2012 році, під керівництвом 19-кратного чемпіона світу з кікбоксингу Дениса Балдіна та інженера Микити Сухенко. Зараз танцюристи живуть в Америці.