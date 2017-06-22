Танцювальний колектив з України підкорив шоу "Америка має талант" (відео)
Колектив настільки вразив суддів і ведучих Тайру Бенкс, що було вирішено натиснути на золоту кнопку, яка забезпечує прохід учасників відразу на прямі ефіри.
Український танцювальний колектив Light Balance підкорив суддів шоу "Америка має талант".
На сцену танцюристи вийшли з яскравим неоновим і LED шоу, де об'єднали спецефекти з хореографією, передає Голос Америки.
Колектив настільки вразив суддів і ведучу Тайру Бенкс, що було вирішено натиснути на золоту кнопку, яка забезпечує прохід учасників відразу на прямі ефіри.
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На офіційній сторінці шоу виступ українців вже охрестили одним із самих запаморочливих в історії шоу. За добу відеоролик виступу набрав 3,3 млн переглядів.
Колектив Light Balance з'явився у Дніпрі в 2012 році, під керівництвом 19-кратного чемпіона світу з кікбоксингу Дениса Балдіна та інженера Микити Сухенко. Зараз танцюристи живуть в Америці.