Житомирщина посіла вперше шосте місце за даними моніторингу соціально-економічного розвитку

За січень-березень 2017 року Житомирщина вперше посіла 6 загальне рейтингове місце серед усіх областей України за даними моніторингу соціально-економічного розвитку. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА

Порівняно з відповідним періодом 2016 року, Житомирська область піднялася на 5 позицій.

«Ми почали активно працювати над розвитком області ще в кінці минулого року. Намагаємося більше залучати інвестицій, впроваджувати енергоефективні заходи, займатися об’єктами ДФРР. Усі ці напрями знаходяться на особистому контролі віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка, що дає нам додатковий стимул і підтримку водночас»,- прокоментував ситуацію голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

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За результатами щоквартальної оцінки, проведеної за січень-березень 2017 року, у порівнянні з січнем-березнем 2016 року область покращила свої позиції за 5 напрямками.

За напрямом «Економічна ефективність» область зайняла 2 місце, піднявшись на 10 позицій. Це обумовлено такими показниками:«Індекс споживчих цін» (1 місце, +7 позицій), «Індекс промислової продукції» (1 місце, +17 позицій);«Індекс будівельної продукції» (2 місце, +11 позицій).

Загальний досягнутий результат забезпечено також за рахунок таких показників:«Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій» (7-8 місце), «Темп зменшення податкового боргу за грошовими зобов’язаннями платників податків» (9 місце);«Індекс реальної заробітної плати» (8 місце);«Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду оплати праці» (2 місце);«Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту» (3 місце);«Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні» (4 місце);«Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності» (5-6 місце).