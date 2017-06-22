У Житомирі презентували методичний посібник з протидії ненависті та поштові листівки

У Житомирі презентували методичний посібник «Поради з протидії мові ненависті через освіту з прав людини: український вимір», автором-упорядником якого є Надія Павлик, кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Презентація проходила сьогодні, 22 червня, на прес-конференції з нагоди проведення на Житомирщині Міжнародної акції «Рух проти ненависті: регіональний вимір» за участю заступника голови ОДА Ярослава Лагути.

«Такі ініціативи і починання є надважливими для суспільства. Необхідно творити добрі, гарні справи. Тож дякую організаторам таких акцій за те, що вносите позитив і викорінюєте ненависть», – зазначив Лагута.

Посібник висвітлює зміст основних понять освіти у сфері прав людини, характеризує етапи організації неформальної освіти з протидії мові ненависті, а також у посібнику подано практичні розробки з протидії мові ненависті через освіту з прав людини.

За словами автора посібника Надії Павлик, видання адресовано, в першу чергу, фахівцям соціальної та педагогічної сфер, студентам і аспірантам педагогічних спеціальностей, активістам дитячих та молодіжних громадських організацій, а також усім зацікавленим у формуванні громадянського суспільства та викладанні висвітлених у виданні тем.

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Також на прес-конференції були презентовані поштові листівки, створені житомирським художником-карикатуристом Василем Вознюком у рамках кампанії «No Hate Speech Movement» та проекту Укрпошти «Пошта добра».

Нагадаємо, що у минулому році у прес-конференції брав участь заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема.

Методичне видання та листівки надруковані за фінансової підтримки Міністерства молоді та спорту України. Проект реалізовується у рамках кампанії Ради Європи «No Hate Speech Movement».

Загальноєвропейська кампанія «No Hate Speech Movement» започаткована у 2013 році Радою Європи з метою протидії розпалюванню ненависті у спілкуванні, інтернет-мережі, засобах масової інформації шляхом надання молоді знань і навичок, необхідних для виявлення та протидії порушенням прав людини. Кампанія діє у 47 країнах Європи. В Україні отримала назву «Рух проти ненависті».