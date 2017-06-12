В Житомирі відкрили кримінальну справу за фактом пограбування та побиття журналіста

У Житомирі відкрито кримінальне провадження за фактом пограбування та побиття журналіста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 10 червня уночі до поліції надійшло повідомлення про надання медичної допомоги журналісту одного з місцевих видань. Згодом 47-річний потерпілий також особисто звернувся до відділу поліції та розповів про обставини грабежу. Нині у рамках досудового розслідування встановлюються причетні до події особи.

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Встановлено, що 10 червня близько 00.45 по вулиці Довженка у Житомирі неподалік будинку №10 двоє осіб, завдавши кількох ударів потерпілому, відібрали у нього сумку, де знаходилась відеокамера та фотоапарат.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події - ч.2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять слідчо-розшукові заходи для встановлення осіб зловмисників, зокрема, уже опрацьовано записи камер відеоспостереження за маршрутом руху потерпілого та отримано певні результати для ідентифікації грабіжників.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, постраждалим є житомирський журналіст місцевої газети «20 хвилин» Руслан Мороз. За даними житомирських ЗМІ, Мороз не виключає, що напад на нього здійснили через його професійну діяльність, оскількі гроші у журналіста не вкрали. Наразі Мороз із травмами середньої тяжкості - численними забійними ранами та струсом мозку - знаходиться в одній з житомирських лікарень, медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі СБУ затримала банду поліцейських, які займалися грабежами.