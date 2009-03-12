Тимошенко висловила співчуття німецькому народу

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття федеральному канцлеру Федеративної Республіки Німеччина Ангелі МЕРКЕЛЬ та німецькому народові у зв’язку з трагедією у місті Вінненден, внаслідок якої загинули люди.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, в урядовій телеграмі Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що громадяни України поділяють біль непоправних втрат з громадянами Німеччини.

„Висловлюю щирі співчуття усьому німецькому народові, зокрема рідним і близьким загиблих. Бажаю найскорішого одужання усім постраждалим”, - йдеться у телеграмі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в невеликому місті Вінненден на півдні Німеччини юнак відкрив вогонь у школі. За останніми даними, внаслідок стрілянини загинуло 16 осіб, у тому числі 9 дітей. Вбивцю застрелила поліція.