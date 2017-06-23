На Житомирщині знову з’явилися псевдоінспектори праці - ОДА

На Житомирщині знову з’явилися псевдоінспектори праці, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА з посиланням на дані управління Держпраці у Житомирській області.

"На Житомирщині поновилися випадки відвідування суб’єктів господарювання шахраями під виглядом інспекторів праці, які нібито мають перевірити питання укладання трудових договорів та оплати праці найманих працівників. Погрожуючи великими штрафами, псевдоінспектори вимагають у підприємців гроші",- сказано у повідомленні.

З огляду на це управління Держпраці звертає увагу підприємств і організацій, що, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295 «Деякі питання реалізації статті 259 КЗпП України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та окремого доручення Голови Державної служби України з питань праці №77/4-17 від 28.04.2017, перевірки з питань додержання законодавства про працю підприємств, установ та організацій , окрім перевірок з питань зайнятості і працевлаштування інвалідів, призупинені до затвердження Міністерством соціальної політики України форми посвідчення інспекторів праці, видачі посвідчень інспекторам праці та внесення їх до реєстру посвідчень інспекторів праці.

Суб’єкти господарювання можуть зателефонувати до Управління Держпраці у Житомирській області за контактним номером (0412) 34-68-70 і пересвідчитись, чи є особа, яка прийшла на перевірку, співробітником управління.

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"Форми посвідчення вже затвердженні. Після видачі посвідчень інспекторам праці та внесення їх до реєстру посвідчень інспекторів праці, Управління Держпраці у Житомирській області повернеться до здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспекційних відвідувань, про що окремо буде інформація на офіційному сайті Управління Держпраці",- йдеться у повідомленні.