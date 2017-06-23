У Житомирській області майже 3 тисячі громадян замовили витяг з Державного земельного кадастру в онлайн-режимі

У Житомирській області майже три тисячі громадян замовили витяг з Державного земельного кадастру в онлайн-режимі, повідомляє прес-служба ОДА.

"З липня 2015 року, відколи на Публічній кадастровій карті України запроваджено електронну послугу замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на території Житомирської області громадяни замовили 2928 таких документів у режимі онлайн. В тому числі 1539 заяв надійшло у 2017 році", - сказано у повідомленні.

Найбільше електронною послугою скористались по земельних ділянках, які розташовані на території Житомирського (615), Черняхівського (599) та Радомишльського (300) районів Житомирської області.

Отримати витяг громадяни могли у найближчому Центрі надання адміністративних послуг, який обирали самі при замовленні. Вартість послуги з 1 січня 2017 року складає 80 гривень. Всі отримані кошти спрямовуються до загального фонду Державного бюджету України.

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Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитись з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру.

Замовлення витягів здійснюється через Публічну кадастрову карту, яка розміщена на офіційному сайті Держгеокадастру.