Порошенко привітав випускників й закликав бути наполегливими в починаннях

Президент Петро Порошенко привітав випускників із завершенням навчання в освітніх закладах та закликав їх бути наполегливими в усіх починаннях. Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

Читайте такожУ ЗНО цього року візьме участь на 26 тис. осіб менше, ніж торік (відео) «Ця святкова і хвилююча подія спонукає до осмислення пройденого шляху, а також сповнює серця мріями, надіями і сподіваннями. Вірю, що у цих почуттях ви знайдете натхнення для подальшого пошуку нових знань, нових ідей та нових можливостей професійного становлення. Закликаю вас упевнено торувати власний шлях, не полишаючи наполегливості у своїх починаннях. Пам’ятайте, що ваші успіхи - це успіхи України, адже вам належить її розбудовувати, боронити її незалежність і благополуччя не тільки зі зброєю в руках, а й високою фаховістю та відданістю обраній справі», - йдеться у привітанні.

Президент також наголосив, що кропітка праця батьків та педагогів є запорукою успішного майбутнього дітей.

«Низький уклін педагогам та батькам за те, що насіння добра, віри в правду та справедливість, любові до своєї Батьківщини дали такі гарні сходи у душах молодих українців. Саме ваша повсякденна кропітка праця, щедрість сердець та самопожертва є запорукою їх успішного майбутнього», - зазначив Порошенко.