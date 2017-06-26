"А що там у хохлів": на російському радіо запустять передачу українською мовою

На радіостанції "Ехо Москви" з'явиться нова передача українською мовою. Про це в ефірі передачі "Ганапольське. Підсумки без Євгена Кисельова" заявив ведучий Олексій Соломін, передає РБК.

Передача під назвою "А що там у хохлів" виходитиме щосереди о 16:35 і триватиме півгодини. Ведучі — Матвій Ганапольський, Олексій Соломін та Олексій Наришкін.

Читайте такожВідомий російський журналіст закликав не ходити на ефіри ТБ по Нємцову

"Ми закликаємо дзвонити туди наших слухачів і теж з нами говорити українською мовою і дзвонити в тому числі самих українців", — сказав Соломін.

Соломін в ефірі розповів, що він та Наришкін вже вчать українську мову. "Але ти знаєш, що рівно у середу о <...> 17:00 "Ехо" буде закрито", — пожартував Ганапольський.

Головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов повідомив, що нова передача українською мовою "спрямована на відновлення прямих зв'язків між жителями України та Росії".

"Тематика передачі — що відбувається в Україні, [планується] дізнаватися від жителів України з різних міст українською мовою в прямому ефірі", — пояснив Венедиктов.

За словами Венедиктова, робоча назва передачі "Що там у них". На питання, чи будуть громадяни України брати участь у передачі, головний редактор "Еха Москви" відповів, що "рік тому в нічному ефірі вже був такий досвід і телефонували з усієї України".

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року журналіст Матвій Ганапольський отримав громадянство України.