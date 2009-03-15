СБУ повернула в Україну 13 мільйонів валютних цінностей

Співробітники Управління СБУ у Львівській області повернули в Україну валютних цінностей на 13 млн грн., які незаконно зберігалися за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, у прес-службі УСБУ повідомили, що завдяки вжитим заходам стосовно двох підприємств регіону, які здійснюють зовнішньоекономічні операції, вдалося протягом минулого року примусити їх повернути валютні цінності в Украіну.

«У межах заходів, спрямованих на захист економічного потенціалу та державних інтересів України у сфері зовнішньоекономічних відносин, до СБУ у Львівській області надходить інформація про факти незаконного виведення українськими підприємствами валютних коштів за кордон. За наявними в контролюючих органах даними, протягом останніх десяти років суб’єктами підприємницької діяльності Львівщини накопичено та вже списано на позабалансові рахунки матеріальні та валютні цінності у розмірі біля 70 млн грн, які у свій час використовувалися за кордоном», - інформує прес-служба.

У поточному році Міністерством економіки України, за поданням Управління СБУ у Львівській області, до вітчизняних та іноземних суб’єктів підприємницької діяльності було застосовано 2 спеціальні санкції, передбачені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», які передбачають заборону здійснювати зовнішньоекономічну діяльність без отримання відповідних ліцензій.