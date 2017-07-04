На Сумщині старенька залишилася останньою жителькою села (відео)
21:25, 04 липня 2017Суспільство
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Туди не ходять автобуси і в селі нема магазину.
"Село для однієї" / скріншот
У Баранівці на Сумщині живе тільки одна мешканка. 84-річна Марія Коняхіна.
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Туди не ходять автобуси і в селі нема магазину.
Вже кілька років поспіль рідні та знайомі вмовляють жінку переїхати, але вона відмовляється. Маючи на це вагому причину.
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