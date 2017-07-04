У Маріуполі вагітна на дев'ятому місяці жінка через рибу з базару заразилася ботулізмом

В Україні з'явилися ліки від ботулізму. Антитоксин канадського виробника надійшов за програмою розвитку ООН.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Броварчанин В'ячеслав Андріященко – перший, хто захворів на ботулізм під час весняного спалаху хвороби. Ще у травні він придбав у гіпермаркеті в'яленого карася, а вже наступного дня токсин вклав його у лікарню. 17 днів медики боролися за життя чоловіка, рятівну сироватку син знайшов через інтернет. "Вчасно. Хоча лікарі не давали гарантії, що я буду жити. Знаєте, що найважче? Коли лежиш – просто задихаєшся і нічого не можеш зробити. Я навіть до цього не чув, що є така хвороба", - зізнається він.

Зараз В'ячеслав з адвокатом вирішують юридичні питання з магазином, де продали неякісну рибу. Там пішли на мирову угоду. Чоловікові потрібні гроші, бо переду реабілітація. "Слабкість, упав зір. Ходжу в басейн, потроху займаюся собою", - каже постраждалий.

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В Україні цього року на ботулізм захворіли 76 людей, 8 з них померли. Майже всі вони вживали в'ялену рибу, що містила в собі токсин. З 2014 року сироватки від ботулізму офіційно не було – родичі потерпілих шукали "сіру". У червні виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відмовлялася відповідати на питання, коли ж необхідні ліки нарешті з'являться в Україні. Тепер вона звітує, що сироватка є. Препаратів вартістю 2,5 млн гривень вистачить на 25 пацієнтів.

І хоч Супрун твердить, що по статистиці МОЗ нині немає людей, що чекають сироватки, новий випадок захворювання стався у Маріуполі. Вагітна на дев'ятому місяці жінка їла в'ялену рибу з ринку. Сироватку їй купили і передали потягом волонтери. "Стан у неї стабільний з позитивною динамікою. Сироватку ми отримали завдяки волонтерам із Києва", - розповів анестезіолог-реаніматолог перинатального центру Маріуполя Олег Альошин.

"На жаль, купівля антитоксину проти ботулізму не була частиною державної програми України, тому її не могли придбати за державні кошти. Через це ПРООН здійснила закупівлю за власні кошти, як гуманітарну допомогу", - пояснив ситуацію директор програми розвитку ООН Янтомас Хімстра.

Керівник українського МОЗу додає, що закупити ліки за державний кошт зможуть лише з осені – після внесення змін до бюджету. Відсутність цих дій раніше пояснює тим, що ліки мали б закуповувати регіони, однак місцева влада виявилася неспроможною це зробити через відсутність реєстрації препаратів, а також нестачу коштів. Тож міністерство вирішило повернути сироватку до переліку державних закупівель, котрі здійснюють коштом бюджету країни.