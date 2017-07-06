На Львівщині директора підприємства Міноборони звинувачують у розтраті $220 тисяч

У Львівській області директора підприємства Міноборони підозрюють у розтраті 220 тисяч доларів. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

«… у 2015 році посадовець уклав із суб'єктом господарювання договір про виконання робіт, які полягали у перевезенні, монтажі та установці промислового обладнання (пиляльного та заточувального верстатів), заточуванні пил та підготовці до їх запуску. Після підписання директором ДП Міноборони України "Львівський військовий лісокомбінат" актів, начебто, виконаних робіт, вказане підприємство перерахувало виконавцю 220 тисяч гривень державних коштів», - йдеться у повідомленні.

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В той же час зазначається, що насправді роботи виконувались не комерційною фірмою, а працівниками одного з військових лісгоспів за протиправними вказівками директора Львівського військового лісокомбінату, до якого належить вказаний лісгосп.

За розтрату майна та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей директору-зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України. Максимальним покаранням за вчинення таких дій може бути позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

30 червня 2017 року Галицьким районним судом міста Львова військового посадовця відсторонено від займаної посади та обрано йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Досудове розслідування триває.