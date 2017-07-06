До справи затриманого в Італії нацгвардійця Марківа долучено нового адвоката - МЗС

До справи затриманого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа долучено нового адвоката, який вивчає матеріали справи.

Про це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

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"До справи долучено іншого, нового адвоката. Він ознайомлюється з матеріалами у справі, і після ознайомлення, очевидно, що він вступить в процес", - сказав Кирилич.

Дипломат додав, що новий адвокат є досвідченим та високопрофесійним. За його словами, адвокат повинен вибудувати подальший алгоритм дій.

Як повідомляв УНІАН, заступника командира взводу батальйону ім. Кульчицького (добровольче формування Національної гвардії) Марківа було затримано 30 червня в Італії за підозрою у вбивстві громадянина Італії, фоторепортера Рокеллі у травні 2014 року поблизу Слов'янська.

За інформацією заступника генпрокурора Євгена Єніна, підозру українцю висунуто прокуратурою міста Павіа. Також Єнін повідомив, що Генпрокуратура звернулася до італійської влади з вимогою надати ґрунтовні докази провини Марківа або негайно звільнити його.

У Департаменті комунікації МВС України повідомили, що проти Марківа дав свідчення французький журналіст.

Як заявили українські консули, психологічний стан Марківа нормальний, умови його утримання задовільні.