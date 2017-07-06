Кличко обговорив із топ-менеджером китайської СМЕС інвестиції у транспортну інфраструктуру Києва

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з Рен Луо, заступником директора китайської компанії CMEC (China Machinery Engineering Corporation), яка зацікавлена в інвестиціях у транспортну інфраструктуру Києва.

Віталій Кличко зазначив, що бажання китайської компанії інвестувати у Київ є гарним сигналом і підтвердженням успішного реформування та оздоровлення економіки української столиці.

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«Ми завжди раді кожному інвестору, розуміючи, що без приватних інвестицій розвивати місто дуже складно. Я радий чути про вашу зацікавленість вкладати гроші в Київ, у столицю. Я хочу вас запевнити, що це безпечні інвестиції, із мінімальними ризиками та гарною окупністю. Ми зі свого боку розглянемо та обговоримо кожну вашу пропозицію», – наголосив мер Києва.

Серед потенційних проектів, в які може інвестувати китайська компанія, – створення мережі Tram Train, міського трамваю, який може використовувати інфраструктуру залізниці, а також будівництво гілки метро на Виноградар.

У свою чергу Рен Луо зазначив, що оздоровлення економіки української столиці є гарним сигналом для закордонних інвесторів. За його словами, CMEC працює із зарубіжними проектами близько 30 років.

«Ми маємо успішні проекти в багатьох країнах. Ми можемо не тільки виконувати роботи, а й допомагати з фінансуванням, експертизою та маємо власну виробничу та логістичну базу», – розповів він.

Рен Луо підкреслив, що зацікавленість СМЕС не обмежується лише транспортною інфраструктурою. Компанія може інвестувати також і в інші важливі для міста сфери, зокрема енергозбереження, екологічні проекти, з утилізації твердих побутових відходів.

Сьогодні представники СМЕС проведуть робочу зустріч у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, де більш детально обговорять пріоритетні проекти для інвестицій і напрацюють алгоритм співпраці.

Як повідомляв УНІАН, метро на Виноградарі обіцяють побудувати до кінця 2019 року.