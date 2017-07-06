"Це політична програма": Олег Скрипка незадоволений акціями вигнання артистів з Одеси

Олег Скрипка перед своїм концертом в Оперному театрі дав інтерв'ю одеським телеканалам, в якому повідомив, що зрив концертів російських зірок шоу-бізнесу в Одесі несе розкол в суспільстві і негативно позначається на ситуації в країні.

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Що стосується гастролей на території РФ в умовах військової агресії проти України, Скрипка однозначно висловив свою позицію. Незважаючи на регулярні пропозиції з боку російських організаторів, він відмовляється їхати, повідомляє "Южный Курьер".

Однак, тих зоряних земляків, які приймають інше рішення, ні краплі не засуджує.

«Хочу підкреслити, що вся ця ситуація зі зривом концертів є не просто актом доброї волі патріотично налаштованих людей. Мені абсолютно очевидно, що це налаштована політична програма для дестабілізації ситуації в країні і несе розкол в суспільстві», - підкреслив Скрипка.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше одеські активісти оприлюднили список артистів, концерти яких мають намір зривати в разі їх приїзду з гастролями.