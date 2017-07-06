Держспецзв'язку попереджає про загрозу повторної кібератаки в Україні

Власники мереж, які постраждали внаслідок ураження вірусом, можуть стати об’єктом повторної кібератаки. Про це попередили у прес-службі Держспецзв'язку.

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"Власники мереж, які зазнали ураження вірусом Petya Ransomware, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати потенційним об’єктом повторної кібератаки", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що команда CERT-UA розробила нові рекомендації для зменшення ризиків повторного ураження та мінімізації (уникнення) наслідків, пов’язаних з кібератакою.

У Держспецзв'язку радять якнайшвидше скористатись опублікованими рекомендаціями.

Як повідомляв УНІАН, кібератака відбулась 27 червня 2017 року на державні установи, об’єкти, фінансового, енергетичного транспортного сектору, а також приватні підприємства за допомогою шкідливого програмного продукту Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем. Вірус-блокувальник шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп.