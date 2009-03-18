Нацбанк готує три банки до рекапіталізації за участю держави

Національний банк України готує три комерційні банки до рекапіталізації за участю держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту реорганізації і припинення діяльності банків Національного банку України Костянтин РАЄВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

За його словами, серед них «Укрпромбанк» і банк «Надра». Ці банки входять до групи найбільших банків України, в них введена тимчасова адміністрація - з 20 січня і 10 лютого відповідно.

За словами тимчасового адміністратора банку «Надра» Валентини ЖУКОВСЬКОЇ, для відновлення нормальної роботи цієї фінансової установи в його капітал необхідно «влити» близько 5 млрд. гривень.

Тимчасовий адміністратор «Укрпромбанку» Олександр МАЙДАНЮК заявив, що, за розрахунками, у разі оптимістичного сценарію банку буде потрібна рекапіталізація на 3,5 млрд. гривень, у разі ж песимістичного – 7 млрд. гривень. «Правда знаходиться десь посередині, і оцінна потреба в капіталізації банку буде на рівні 5 млрд. гривень», - сказав О.МАЙДАНЮК.

За словами К.РАЄВСЬКОГО, ще один банк, який може бути рекапіталізирований за участю держави, – це «Родовід Банк», акціонери якого ще 26 лютого прийняли рішення про необхідність участі держави в капіталі банку з часткою не менше 50% плюс 1 акція.

Директор департаменту зазначив, що необхідні документи зараз знаходяться в процесі підготовки і будуть передані в уряд наприкінці березня.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні участь держави в своєму капіталі ініціювали також банк «Фінанси і кредит» і ВАТ «Укргазбанк».

Згідно з Порядком рекапіталізації комерційних банків України Кабінет міністрів України братиме участь у капіталізації недержавних банків лише в разі введення в них тимчасової адміністрації Національного банку України. Документом передбачено, що держава може брати участь у капіталізації банку за умови, що йому передається, одноосібно або разом з іншим інвестором, у разі укладення договору про спільну участь у капіталізації банку, не менше 50% плюс одна акція.