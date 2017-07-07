Vsesvit: Onuka презентувала перший сингл із нового альбому (відео)

Український електро-фолк гурт Onuka презентував перший сингл з нового альбому MOZAЇKA, вихід якого запланований на осінь цього року.

Читайте такожСолістка гурту ONUKA охарактеризувала свій виступ на Євробаченні-2017 (відео)

У групі настрій нової пісні Vsesvit описують як суміш Sigur Ros та саундтреку до "Короля Лева". Вона вийшла під власним лейблом Onuka Vidlik Records.

Пісня з'явилась на iTunes, Apple Music, Google Play, Spotify та YouTube команди. Найближчим часом гурт збирається зняти на неї кліп.

У записі Всесвіт взяв участь легендарний французький колектив Deep Forest – піонерижанру World Music і єдина французька група (крім Daft Punk), яка виграла премію Греммі.