Віночки, гадання та стрибки через вогнище: як у Львові відсвяткували Івана Купала (фоторепортаж)

У Львові відсвяткували Івана Купала. Дійство проходило із традиційним плетінням вінків та запуском їх на воду.

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Також під час святкування не обійшлося і без традиційних стрибків через вогнище.

Як повідомляв УНІАН раніше, за традиціями, в ніч на Івана Купала дівчата ходили в ліс шукати квітку папороті. Вважається, що тому, хто знайде цю квітку щастя та багатство забезпечено. А на сході сонця слід умитися або викупатися в річці. Незаміжнім дівчатам в цей день прийнято гадати на судженого. Одна з традицій - плести вінки, які потім пустити по воді. Якщо він потоне - дівчина не вийде заміж в цьому році, якщо відплив від берега - наречений ходить зовсім близько.