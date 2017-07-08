Відсьогодні абітурієнти з Криму можуть вступати до деяких українських ВНЗ без ЗНО

В Україні в суботу, 8 липня, набрав чинності закон № 2026-VIII, який дозволяє абітурієнтам з Криму вступати до деяких вищих навчальних закладів без Зовнішнього незалежного оцінювання, пише Новое время.

Згідно з законом, жителі окупованих територій зможуть вступити до ВНЗ в Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, склавши іспити з конкурсних предметів. Для таких абітурієнтів передбачено 1000 місць, які Кабмін розподілить між ВНЗ зазначених областей.

Також уряд має забезпечити поглиблене вивчення української мови вихідцям з окупованих територій.

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До цього в законодавстві були встановлені преференції тільки для жителів ОРДЛО, однак вони не поширювалися на жителів анексованого Криму та м.Севастополь. Цей законопроект спрямований на виправлення такої ситуації.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей законопроект 16 травня поточного року, а президент України Петро Порошенко підписав 3 червня.