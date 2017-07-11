У навчаннях Sea Breeze-2017 в Україні бере участь понад 3 тисячі військових з 16 країн

У спільних навчаннях Sea Breeze-2017 бере участь понад 3 тисячі військових з 16 країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник міністра оборони України Дмитро Гуцуляк.

За його словами, темою проведення багатонаціональних морських навчань є забезпечення безпеки у кризовому регіоні.

“У заходах задіяні 31 корабель, катер і судно, 29 літальних апаратів, понад 3 тисячі чоловік особового складу. Навчання проводитимуться на території Одеської та Миколаївської областей, а також у визначених морських полігонах північно-західної частини Чорного моря”, - сказав Гуцуляк.

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Він зазначив, що основними навчально-бойовими елементами та завданнями є технічне планування та проведення операції за стандартами НАТО, проведення навчань з протичовнової, протикорабельної, протиповітряної оборони, дії силового звільнення захопленого судна. Крім того, планується проведення десантної операції, навчання з пошуку та рятування, підводних робіт розмінування та інше.

Представник Міноборони підкреслив, що навчання триватимуть до 23 липня.