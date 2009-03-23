Курс долара в обмінниках Києва

Середній курс купівлі долара в українських комерційних банках сьогодні становив 8,18/8,34 грн./дол. Курс купівлі знизився на 0,2%, порівняно з 22 березня, продажу – підвищився на 0,6%.

Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні підвищився на 1,8%, порівняно з 22 березня - до 10,90 грн., продажу – на 0,6% – до 11,45 грн.

Середній курс купівлі російського рубля по Україні знизився на 4%, порівняно з 22 березня - до 0,2208 грн., продажу – підвищився на 4% - до 0,2572 грн.

Американську валюту в комерційних банках Києва сьогодні купують в середньому по 8,17 грн./дол. (курс знизився на 0,9%, порівняно з 22 березня), продають – по 8,32 грн./дол. (курс підвищився на 0,7%).

Євро в столиці купують в середньому по 10,91 грн. (курс підвищився на 1%, порівняно з 22 березня), продають – по 11,44 грн. (курс підвищився на 0,8%).

Комерційні банки столиці сьогодні купують російські рублі в середньому по 0,2186 грн. (дешевше на 2,8% порівняно з 22 березня), продають – по 0,2639 грн. (дорожче на 1,5%).

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,15/8,55 грн., євро – 10,90/11,70 грн., рубль – 0,198/0,28 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,35 грн., євро – 10,90/11,60 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,15/8,25 грн., євро – 10,90/11,35 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні, 23 березня, становить 7,70, до євро – 10,43273, до російського рубля – 0,23038.