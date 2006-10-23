Рух транспорту по Володимирській у Києві обмежили
14:03, 23 жовтня 2006Суспільство
637
Йде заміна інженерних мереж
У Києві з 20 жовтня по 16 грудня обмежено рух транспорту по вулиці Володимирській до провулку Десятинного.
Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації, текст якого розміщено на офіційному сайті міської влади.
Обмеження руху транспортних засобів пов’язано з заміною зовнішніх інженерних мереж з частковим розриттям проїжджої частини на вул. Володимирській.
Згідно з документом, роботи виконуватиме ТОВ “Термосантехсервіс”, яке здійснює капітальний ремонт та реконструкцію будинку №4 на Володимирській.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter