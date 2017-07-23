Ботулізм у Харкові: 22-річна дівчина в лікарні у тяжкому стані

У Харкові з діагнозом "ботулізм" у важкому стані госпіталізували 22-річну дівчину. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, 21 липня харків’янку госпіталізували у важкому стані до Харківської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом "ботулізм".

За словами матері постраждалої, ввечері 21 липня їй зателефонувала донька та поскаржилася на погане самопочуття. У лікарні стан дівчини погіршився, її було приєднано до апарату штучного дихання.

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Правоохоронці встановили, що потерпіла отруїлася в’яленою рибою, яку напередодні придбала в одному з магазинів на вулиці Клочківська.

За цим фактом слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на 18 липня з початку року на ботулізм захворіли 90 осіб, з них дев’ятеро померли. Восьмеро з дев'яти померлих захворіли внаслідок вживання в’яленої риби.