Черкаський міст через Дніпро закриють, можливо, на цілий рік

Міст через Дніпро в Черкасах можуть закрити на капітальний ремонт у квітні поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, про це 25 березня заявив глава Черкаської ОДА Олександр ЧЕРЕВКО.

За його словами, вся необхідна для проведення капітального ремонту мосту проектний-кошторисна документація вже підготовлена й передана на розгляд у Кабінет міністрів.

Терміни та якість ремонту транспортного переходу залежать від рішення уряду щодо фінансування ремонту дамби.

Якщо уряд ухвалить рішення фінансувати реконструкцію дамби й виділить необхідні кошти в сумі 97,4 млн. грн., то ремонт почнеться вже в квітні. Інакше буде замінено лише асфальтобетонне покриття проїжджої частини. Крім того, якщо уряд профінансує капітальний ремонт і кошти надійдуть своєчасно, то роботи з реконструкції триватимуть близько року. Якщо такого фінансування не буде, міст відкриють уже через 15 днів після проведення “косметичного” ремонту асфальтового покриття.

Водночас, за словами заступника міського голови Черкас Андрія ДЗЮБИ, рух великотоннажним автомобілям через міст необхідно перекрити вже сьогодні й не відкривати до здійснення капітального ремонту, оскільки «протягом години в обох напрямках по мосту проїжджає приблизно 100 вантажівок із тоннажністю понад 10 т, що негативно позначається на його стані».

Довідка УНІАН. Автомобільна частина залізничного мосту через Дніпро побудована в 1960 році. Останній ремонт асфальтового покриття був здійснений у 1985 році. Згідно з результатами перевірки, проведеної в 2004 році, на мосту необхідно замінити 40 залізобетонних плит прогонної конструкції. Крім того, майже повністю зруйновано залізобетонний короб, по якому проходять комунікації підприємств “Укрзалізниці” і який одночасно виконує функції бар`єрної огорожі.